POL-RT: Verkehrsunfälle; Mercedes gestohlen; Brandstiftung in Klinik; Exhibitionist geschnappt

Vorfahrt missachtet

Auf zirka 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag an der Einmündung An der Kreuzeiche in die Ringelbachstraße entstanden ist. Eine 57-Jährige wollte gegen 12.20 Uhr mit ihrem Mercedes von der Straße An der Kreuzeiche herkommend nach links in die Ringelbachstraße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Ringelbachstraße stadtauswärts fahrenden, 38-jährigen VW Golf-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings war der Mercedes der Unfallverursacherin anschließend so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Grabenstetten (RT): Betrunkener verursacht Unfall mit hohem Sachschaden

Einen Schaden in Höhe von über 50.000 Euro hat ein betrunkener Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag verursacht. Der 40-Jährige befuhr mit einer Mercedes G-Klasse samt Zweiachsanhänger um 10.20 Uhr die L 211 von Bad Urach in Richtung Grabenstetten. Nach der Parkplatzzufahrt zur Falkensteiner Höhle touchierte sein Anhänger mit dem Rad den Bordstein, wodurch er ins Schlingern geriet und sich aufschaukelte. Beim Versuch das Gespann zu stabilisieren, kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Der Anhänger wurde abgerissen und verkeilte sich in der Motorhaube des SUV. Der 40-Jährige konnte sich selbst aus dem verunglückten Fahrzeug befreien. Er blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch fest, dass er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen. Das Gespann musste geborgen werden. (ms)

Kirchheim (ES): Motorradfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Montagmorgen erlitten, als ihn eine Frau beim Abbiegen übersah. Die 22-Jährige befuhr um 7.30 Uhr die Tannenbergstraße und wollten nach links in die Gaußstraße abbiegen. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde die Fahrerin geblendet und bemerkte den entgegenkommenden, gleichaltrigen Biker zu spät. Beide konnten nur durch eine Vollbremsung eine Kollision vermeiden. Der junge Mann stürzte jedoch von seiner Aprilia und zog sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt wurden. An seiner Maschine entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. (ms)

Kirchheim (ES): Fußgängerin angefahren (Zeugenaufruf)

Eine bislang unbekannte Pkw-Lenkerin hat am Montagmorgen eine Fußgängerin touchiert und ist, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, davongefahren. Die Unbekannte wollte um 8.30 Uhr vom Gelände eines Autohauses auf die Hindenburgstraße einfahren. Hierbei übersah sie die 56-jährige Fußgängerin, die auf dem Gehweg unterwegs war. Es kam zum leichten Kontakt zwischen der Stoßstange des Pkw und dem Bein der 56-Jährigen. Die Unfallverursacherin hielt zunächst kurz an, entfernte sich dann jedoch, als sie bemerkte, dass die Fußgängerin ihr Handy in die Hand nahm. Glücklicherweise benötigte die Leichtverletzte keinen Rettungsdienst. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Die Fahrerin ist etwa 60 bis 70 Jahre alt. Sie hat helle, kurze Haare und trug eine Brille. Eine Passantin müsste den Unfall beobachtet haben. Sie und weitere Zeugen, die Angaben zur Verursacherin machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schwarzer E-Klasse Mercedes gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem älteren, schwarzen Mercedes E 240 mit dem Kennzeichen S-OZ 1576 fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte sich ein Unbekannter am Montag, zwischen 14.45 Uhr und 22 Uhr, während der Betriebszeit in eine Firma in der Stäudachstraße eingeschlichen. Dort entwendete er den Fahrzeugschlüssel eines Mitarbeiters und ließ anschließend den auf dem Firmengelände geparkten Wagen mitgehen. Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3 oder jede andere Polizeidienststelle. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Im Krankenzimmer gezündelt

Zu einem Brandmelderalarm in einer Fachklinik in der Eugenstraße mussten die Rettungskräfte am Montagabend, gegen 21 Uhr, ausrücken. Eine 23-jährige Patientin hatte dort in ihrem Zimmer Gegenstände angezündet und danach das Zimmer verlassen. Ein durch den Alarm aufmerksamer Zeuge entdeckte den kleinen Brand zum Glück rechtzeitig und konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr löschen. Aufgrund der Rauchentwicklung musste die betroffene Station kurzfristig geräumt werden. Nachdem die Räume von der Feuerwehr durchlüftet worden waren, konnten alle Patienten wieder zurück in ihre Zimmer. Verletzt wurde niemand, auch der Sachschaden blieb überschaubar. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 41 Feuerwehrleuten im Einsatz. Zusätzlich war auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (cw)

Nürtingen (ES): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag an der Einmündung der Stuttgarter Straße in die B 313 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Ein 59-Jähriger war gegen 11.15 Uhr mit seinem Lkw Mercedes Atego auf der Stuttgarter Straße unterwegs und wollte an der Ampel nach links auf die B 313 in Richtung Wendlingen einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem Opel Zafira eines 37-Jährigen, der auf der Bundesstraße von Wendlingen herkommend unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. Da beide Fahrer angaben, jeweils bei Grün in die Einmündung eingefahren zu sein, hofft das Polizeirevier Nürtingen auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können. Vor dem Opel soll ein weiteres Fahrzeug und nach dem Opel ein weißer Pkw und ein Lkw die Ampel passiert haben. Insbesondere von deren Lenkern erhoffen sich die Polizeibeamten weitere Erkenntnisse. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/92240. (cw)

Tübingen (TÜ): An Bushaltestelle onaniert (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung und anderen Delikten ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 29-Jährigen Tübinger, der am Montagnachmittag auf der Eberhardsbrücke vorläufig festgenommen werden konnte. Passanten alarmierten gegen 16.30 Uhr die Polizei, nachdem der Mann mit nacktem Oberkörper auf der Wartebank an der Bushaltestelle auf der Eberhardsbrücke aufgefallen war, weil er dort onanierte und zudem eine Frau begrabscht haben soll, die gerade in den Bus einsteigen wollte. Dank der rechtzeitigen Alarmierung konnte er noch vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen auf der Polizeidienststelle wurde er am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige vorlegt. In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Tübingen nach weiteren Geschädigten und Zeugen, denen der Mann, der von schlanker Statur und Brillenträger ist und dunkelblonde Haare mit Geheimratsecken hat, aufgefallen ist. Er trug zudem einen Rucksack bei sich. Insbesondere wird auch die Frau, die von dem Tatverdächtigen begrabscht worden sein soll, gebeten, sich zu melden. Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

