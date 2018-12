POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots) - Am Montag den 10.Dezember 2018 wurde in der Zeit von 13:45 Uhr bis 15:00 Uhr ein dunkler BMW an der hinteren Stoßstange und der Beleuchtungseinrichtung beschädigt. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit in Höhe einer Arztpraxis in Wittlich, Unterer Sehlemet. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht an die Polizei Wittlich, Tel.: 06571/926-0.

