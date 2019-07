Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Teppichmesser verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Pirmasens (ots)

Ein 45-Jähriger ist am Mittwochmorgen in der Innenstadt von Unbekannten angegriffen und mit einem Teppichmesser verletzt worden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der 45-Jährige in Begleitung eines 23-Jährigen zu Fuß in der Schlossstraße unterwegs, als er gegen 5.30 Uhr in Höhe des TEDI-Markts von einem bislang unbekannten Radfahrer angegriffen wurde. Der Täter fügte seinem Opfer eine schwere Schnittverletzung im Gesicht zu, dann flüchtete der Mann. Er soll in Begleitung eines weiteren Radfahrers gewesen sein. Zeugen geben an, dass die Personen weiße Hautfarbe und eine Glatze haben. Der Angreifer soll mit einer grünen Hose bekleidet gewesen sein. Er könnte etwa 30 Jahre alt sein und ist auffallend dünn. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Der hier geschädigte 45-Jährige und sein Begleiter sind Tatverdächtige des Vorfalls vom 6. Juli 2019, bei dem drei Personen zwei Asylbegehrende in der Fußgängerzone angegriffen haben (wir berichteten: https://s.rlp.de/cN82J). Ein Zusammenhang zwischen der Tat Anfang Juli und dem Messerangriff erscheint aktuell unwahrscheinlich. Die Polizei hat derzeit keine Hinweise darauf, dass es sich bei dem Angriff um einen möglichen Racheakt oder eine politisch motivierte Tat handelt. Die Ermittlungen dauern an. |erf

