Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190604 - 615 Frankfurt-Sachsenhausen: Diebstahl von Audi Cabriolet am helllichten Tag

Frankfurt (ots)

(hol) Am gestrigen Mittag wurde in der Burnitzstraße in Sachsenhausen ein Audi Cabriolet gestohlen.

In der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr entwendeten Unbekannte das A4 Cabriolet mit dem amtlichen Kennzeichen F-AU 472 von einem Parkplatz in der Burnitzstraße. Dabei profitierten die Täter wahrscheinlich von dem Umstand, dass der Audi-Besitzer zuvor beim Entladen seinen Fahrzeugschlüssel verloren hatte. Den Schlüssel fanden die Diebe vermutlich und nutzten die günstige Gelegenheit. Ein Zeuge beobachtete zur Tatzeit zwei verdächtige Personen. Sie waren ihm aufgefallen, weil sie sich sehr für den Audi zu interessieren schienen.

Personenbeschreibung:

Person 1: männlich, 25-30 Jahre alt und 175-180 cm groß. Südländisches Erscheinungsbild, kräftige Statur und auffallend dicker Bauch. Bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug mit roten Streifen und einer roten Umhängetasche.

Person 2: männlich, 25-30 Jahre alt und 175-180 cm groß. Südländisches Erscheinungsbild, normale Statur und Boxerhaarschnitt. Bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Trainingshose des "FC Liverpool".

Wer kann Hinweise zum Auto und/oder den verdächtigen Personen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-52199 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell