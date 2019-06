Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190604 - 614 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme von zwei Autoknackern

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern in den frühen Morgenstunden gelang die Festnahme von zwei Autoknackern auf frischer Tat in der Holbeinstraße in Sachsenhausen, nachdem ein Zeuge die Täter beobachtete und der Polizei meldete.

Ein aufmerksamer Anwohner der Burnitzstraße beobachtete gestern Morgen, gegen 03:00 Uhr, wie sich zwei Männer dort an einem geparkten Auto zu schaffen machten. Er verständigte daraufhin sofort den Notruf. Eine Zivilstreife beobachtete anschließend, wie die beiden Täter ein zweites Auto in der Holbeinstraße öffneten und nahmen sie noch im Auto sitzend fest. Im Gepäck der Autoknacker fanden die Polizisten dann ein Navigationsgerät und eine Sonnenbrille, die zuvor aus dem Fahrzeug in der Burnitzstraße gestohlen wurden.

Beide Täter wurden anschließend mangels Haftgründen entlassen.

