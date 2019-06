Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190604 - 613 Frankfurt-Innenstadt: Informationen zum Thema Einbruchschutz

Frankfurt (ots)

(ka) Morgen (05. Juni 2019) bietet die Polizeiliche Beratungsstelle einen einstündigen Infoabend unter dem Titel "Einbruch NERVT!" an.

Ab 18 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich in der in der Polizeilichen Beratungsstelle (Zeil 33, neben dem 1. Polizeirevier) darüber schlau zu machen, wie sie ihre vier Wände sicher machen können.

Alle Beteiligten freuen sich auf Ihr Kommen.

