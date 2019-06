Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken mit Transporter unterwegs

Freinsheim (ots)

Am 02.06.2019 kurz vor 22:00 Uhr teilte eine Verkehrsteilnehmerin der Polizeiinspektion Bad Dürkheim einen sehr langsam fahrenden Transporter mit, welcher auf der Strecke von Weisenheim am Sand bis Freinsheim immer wieder auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Letztlich konnte die Verkehrsteilnehmerin beobachten, wie der Fahrer des Transporters in ein Weingut in Freinsheim einbog und mehr oder weniger fallend aus dem Transporter ausstieg. Der Fahrer des Transporters konnte schließlich ausfindig gemacht werden. Es handelte sich hierbei um einen 35-jährigen Saisonarbeiter. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den stolzen Wert von 2,90 Promille. Dem 35-Jährigen wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de



SB: A. Gauch



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell