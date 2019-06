Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190604 - 612 Frankfurt-Griesheim: Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 28-jähriger Frankfurter befand sich am Sonntag, den 2. Juni 2019, gegen 12.00 Uhr, mit seinem Pkw, einem VW Golf, auf einem Parkplatz in der Ernst-Wiss-Straße, in Höhe der Hausnummer 24. Neben ihm befanden sich noch seine Ehefrau und ein weiterer Zeuge in dem Fahrzeug, als sich plötzlich ein Unbekannter näherte, gegen den Wagen trat, die Scheibenwischerarme abriss und das Auto damit an mehreren Stellen zerkratzte. Zudem beleidigte er die Insassen noch vor dem Hintergrund ihrer Religionszugehörigkeit.

Schließlich ließ der Unbekannte von dem Fahrzeug ab und verschwand wieder. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

