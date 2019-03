Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerau - Zeugen nach Einbruch gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag ist es in Ellerau zu einem Einbruch in einen Supermarkt gekommen. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Sachstand gelangten noch unbekannte Täter über das Dach in die Räumlichkeiten des Marktes, der sich im Berliner Damm befindet. Dort entwendeten sie Tabakwaren in Höhe eines vierstelligen Betrages.

Zeugen, die in der Nacht oder auch schon in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen insbesondere im Bereich des Daches gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Norderstedt unter 040 528060 in Verbindung zu setzen.

