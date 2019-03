Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - "Sicherheit im Alltag für Senioren"

Bad Segeberg (ots)

Alle Fragen rund um das Thema "Sicherheit im Alltag für Senioren" wird die Polizei in den nächsten Tagen in Kaltenkirchen beantworten. An Informationsständen werden sowohl Beratungen durchgeführt als auch Informationsmaterialien ausgegeben.

Am Donnerstag, den 21. März 2019, befindet sich der Stand bei dem Supermarkt der Firma REWE in der Hamburger Straße. Am folgenden Montag, den 25. März 2019, ist er im Ohland-Park im Kisdorfer Weg vorzufinden. Zwischen 8 und 13 Uhr sind alle Interessierten zu einem Austausch mit den Beamten eingeladen.

