Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit über zwei Promille auf Drahtesel unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Morgen in der Landauer Straße fuhr ein 16-Jähriger mit einem Fahrrad ohne Beleuchtung den kontrollierenden Beamten in die Arme. Der Jugendliche stand sichtlich stark unter Alkoholeinfluß. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,21 Promille. Dem Jungen wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er seinen Eltern übergeben.

