Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gartenschau: Einbruch in Kassenhäuschen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Kassenhäuschen der Gartenschau eingebrochen. Die Diebe machten sich an dem Kassenhaus auf dem Kaiserberg zu schaffen. Ziel des Einbruchs könnte die im Häuschen befindliche Kasse gewesen sein. Diese wird allerdings täglich geleert. Ohne Bargeld, jedoch mit einem Scanner für Eintrittskarten, machten sich die Einbrecher auf und davon. Zeugen, die zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

