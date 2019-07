Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit Bus - Vier Verletzte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Vier Menschen sind in der Nacht zum Mittwoch in der Barbarossastraße bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fernbus leicht verletzt worden.

Kurz nach Mitternacht überquerte ein 27-jähriger Autofahrer die Kreuzung Kantstraße / Barbarossastraße um geradeaus in die Fabrikstraße zu fahren. Die Ampel war zu dieser Zeit üblicherweise ausgeschaltet. Beim Überqueren der Kreuzung übersah der Autofahrer den in Richtung Logenstraße fahrenden Omnibus. Der Bus war mit 55 Personen besetzt. Die Fahrzeuge kollidierten. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Pkw gegen eine Werbetafel geschleudert. Der Autofahrer und ein Mitfahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrgäste aus dem Reisebus zogen sich bei dem Unfall ebenfalls leichte Verletzungen zu. An den Wagen und der Reklametafel entstand Sachschaden. Pkw und Omnibus waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Fahrgäste mussten in einen Ersatzbus umsteigen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell