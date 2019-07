Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche Betrüger

Kaiserslautern (ots)

Mit einer wohlmöglich gestohlenen Kreditkarte im Gepäck gingen am Montagabend vier Jugendliche in die Mall in Kaiserslautern und kauften dort zwei Gutscheine im Gesamtwert von 200 Euro. Im Anschluss besuchten die mutmaßlichen Täter einen Drogeriemarkt und bezahlten mit der Kreditkarte eine elektrische Zahnbürste. Direkt nach dem Kauf versuchten die Betrüger das Gerät umzutauschen, um an Bargeld zu gelangen. Das kam jedoch der Verkäuferin verdächtig vor, weshalb sie die Zahnbürste einbehielt. Die vier Jugendlichen wurden danach von einem Security-Mitarbeiter zur Rede gestellt, sie händigten dem Mann die Kreditkarte aus, ergriffen jedoch die Flucht und rannten aus dem Gebäude.

Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Es handelt sich um Jugendliche im Alter von circa 15-18 Jahren. Einer der Beteiligten hatte ein auffälliges blaues Shirt der Marke "Ellesse" an. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0631/369 2250. |slc

