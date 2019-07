Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeikontrolle - Abhauen nutze nichts

Kaiserslautern (ots)

Flugs Abbiegen, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, nutze einem 23-Jährigen am Montag nichts. Eine Polizeibeamtin gab dem Autofahrer Zeichen, seinen Wagen anzuhalten. Dies ignorierte der Mann und bog am Messeplatz in eine Seitenstraße ab. Vergebens. Die Polizeistreife holte ihn ein und kontrollierte Fahrzeug und Fahrer. Dabei traten nicht wenige Mängel am Auto des 23-Jährigen zum Vorschein: mit Folie überklebte Rückleuchten, nicht zulässige LED-Leuchten, unzulässige Bereifung - um nur einige Beanstandungspunkte zu nennen. Letztlich führte die Mängelliste dazu, dass dem 23-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Auto untersagt wurde. Der Wagen war nicht verkehrssicher. Der Mann muss mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. |erf

