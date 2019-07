Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher trifft Vorbereitungen?

Kaiserslautern (ots)

Zeugen wurden in der Nacht zu Dienstag auf einen Mann aufmerksam, der verdächtig um eine Haustür im Zwerchäcker schlich. Besonders merkwürdig kam ihnen dabei vor, dass der Unbekannte ein Streichholz an der Tür anbrachte. Da schrillten die Alarmglocken bei den Ermittlern, denn dieses Vorhaben nutzen Einbrecher häufig, um ihre möglichen Tatobjekte auszuspähen. Indem Diebe ein Streichholz zwischen die Haustür stecken, können sie erkennen, wann Personen ein- und ausgehen oder ob das Haus derzeit überhaupt bewohnt ist. Vor allem in der Ferienzeit treffen Einbrecher solche Vorbereitungshandlungen. Im jüngsten Fall sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Dieb, der im Zwerchhäcker sein Unwesen trieb. Zeugen gaben an, dass er mit einem Dackel unterwegs gewesen sei. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0631/369 2250. |slc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell