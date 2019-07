Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht - Wer kann Hinweise zu dem Mercedes geben?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Montag touchierte gegen 10 Uhr in der Kanalstraße ein schwarzer Mercedes beim Ausparken einen anderen Pkw. Ohne sich um den Schaden an dem Wagen zu kümmern fuhr der Unfallverursacher weg. Zeugen geben an, dass ein älterer Herr hinterm Steuer saß und in Richtung Rathaus fuhr. Hinweise zu dem Wagen oder dessen Fahrer nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

