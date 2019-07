Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gemeinsame Pressemeldung des Polizeipräsidiums Westpfalz und der Staatsanwaltschaft Zweibrücken

Kleinbundenbach (ots)

Am Sonntagabend eskalierte ein Streit in Kleinbundenbach, der mit einer Schussabgabe endete.

Erste Ermittlungen ergaben, dass bereits seit einiger Zeit ein Streit zwischen einem 30-jährigen Mieter und seinem 59-jährigen Vermieter bestand. Am Sonntag gegen 20 Uhr mündete der Streit der beiden Männer in einer Schussabgabe.

Der 59-Jährige zog eine Pistole, die er legal in Besitz hatte, und schoss auf den jüngeren Mann, welcher durch den Schuss Verletzungen im Hand- und Hüftbereich erlitt. Nach der Schussabgabe verständigte der mutmaßlich Beschuldigte selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 30-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht und die Wunden versorgt werden, es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Noch am gleichen Abend wurde der 59-Jährige vorläufig festgenommen. Am heutigen Tage erließ das Amtsgericht Zweibrücken auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 59-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Dieser wurde in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Weitere Details können derzeit nicht mitgeteilt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Zweibrücken



Telefon: 06332/805-0

E-Mail: stazw@genstazw.jm.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell