Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Junge von Auto erfasst und schwer verletzt

Krefeld (ots)

Heute Vormittag (21. Juni 2019) hat ein Autofahrer ein Kind erfasst und schwer verletzt.

Gegen 9:50 Uhr fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Toyota auf der Oberstraße in Richtung Düsseldorfer Straße. Im Bereich Oberstraße / Krämergasse trat plötzlich ein fünfjähriger Junge rückwärts auf die Straße. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte sein Bein mit dem Hinterreifen. Der Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. (541)

