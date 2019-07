Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ehrlicher Finder - Wer hätte auch so gehandelt?

Kaiserslautern (ots)

Stellen Sie sich vor, Sie finden unbeobachtet einen Geldbeutel mit über 200 Euro Bargeld und mehreren Kreditkarten. Was würden Sie tun? Aus unserem täglichen Job wissen wir leider, dass viele Finder das Geld einfach einstecken und das Portemonnaie im Anschluss "verschwinden" lassen. Ärgerlich vor allem für diejenigen, die ihren Geldbeutel verloren haben. Denn oft fehlen zusätzlich zum Bargeld wichtige Ausweisdokumente und Krankenkarten. Bis alle Dokumente wieder angeschafft sind, vergehen gerne Wochen. Glücklicherweise gibt es jedoch auch immer wieder ehrliche Finder, die Geldbörsen, Autoschlüssel und Co. finden und der Polizei übergeben. So passiert auch am Sonntagmorgen: Ein 61-Jähriger findet in der Konrad-Adenauer-Straße den Geldbeutel eines 23-Jährigen und gibt ihn bei der Polizeiinspektion in Kaiserslautern ab. Die Polizisten konnten anhand des Personalausweises den jungen Mann ausfindig machen und ihm den Geldbeutel übergeben. Dieser war sichtlich erfreut: Kein Wunder, denn im Portemonnaie waren über 220 Euro. Daumen hoch. |slc

