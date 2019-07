Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch - Dieb vom Nachbar verjagt

Kaiserslautern (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich am Sonntagnachmittag Zugang in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Adolfstraße. Dort hatte er es auf das Kellerabteil einer 59-Jährigen abgesehen. Gerade als der Dieb dabei war seine Beute auszuwählen, wurde er von einem Nachbar gestört. Der Beschuldigte flüchtete daraufhin aus dem Keller und konnte im Anschluss nicht wieder gefunden werden. Der Nachbar beschreibt den mutmaßlichen Täter wie folgt:

-männlich -165cm - 170cm -glatte, etwas längere Haare mit Seitenscheitel -circa 40 Jahre alt -südosteuropäischer Typ -ungepflegte Erscheinung

Wer Angaben zum Diebstahl oder zur Person machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631/369 2250. |slc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell