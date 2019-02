Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190225 - 220 Frankfurt-Rödelheim: Feuer auf einem Rohbau

Frankfurt (ots)

(ne) Auf dem Dach eines Rohbaus in der Breitlacherstraße kam es gestern Abend gegen 18:30 Uhr zu einem Feuer. Drei tatverdächtige Jugendliche wurden vorübergehend festgenommen.

Anwohner hatten zuvor drei Personen gemeldet, die auf dem umzäunten Baustellengelände unterwegs waren und in den Rohbau gingen. Kurze Zeit später brannte es aus einem kleinen Bauschuttcontainer, der auf dem Dach des Hauses abgestellt war.

Die drei Jugendlichen (alle 16 Jahre) verließen das Baustellengelände wieder, konnten aber im Nachgang von einer Polizeistreife angetroffen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Eltern übergeben.

Ob sie tatsächlich für den Brand verantwortlich sind, muss nun ermittelt werden. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

