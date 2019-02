Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190225 - 218 Frankfurt-Kalbach-Riedberg: 14-Jähriger ausgeraubt

Frankfurt (ots)

(ka) Am frühen Freitagabend raubte ein 15-Jähriger einen 14-Jährigen im Kätcheslachpark, in der Nähe der Altenhöferallee aus. Polizeibeamte nahmen ihn unmittelbar nach der Tat fest.

Gegen 19.15 Uhr befand sich der 14-Jährige mit vier weiteren Jugendlichen in besagtem Park, als der 15-Jährige auf ihn zukam. Die beiden entfernten sich von der Gruppe und der Tatverdächtige fing an den 14-Jährigen zu durchsuchen, drohte ihm mit Gewalt und forderte Geld. Der Jugendliche übergab daraufhin 5 Euro Bargeld.

Die inzwischen verständigten Polizeibeamten nahmen den jungen Tatverdächtigen unmittelbar danach fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben.

