Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190225 - 219 Frankfurt-Höchst: Hoher Sachschaden bei Brand auf Baustelle

Frankfurt (ots)

(ne) In der Bolongarostraße hat es gestern Abend um 18:30 Uhr in einem Bürogebäude gebrannt. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Im zweiten Obergeschoss des Gebäudes, welches derzeit saniert wird, war das Feuer ausgebrochen. Anwohner hatten den Brand bemerkt und sofort die Rettungsleitstelle informiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, verletzt wurde niemand.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren dort abgelagerte Baumaterialien in Brand geraten. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Für die Dauer des Einsatzes kam es zu entsprechenden Verkehrssperrungen.

