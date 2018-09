Dortmund (ots) - Gegen 9:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Unfall einer Kleinkehrmaschine auf der Dammstraße gerufen. Der Fahrer sollte noch in dem umgestürzten Fahrzeug eingeklemmt sein. Als die Einsatzkräfte der Feuerwache 2 (Eving) an der Einsatzstelle eintrafen befahd sich der 32 Jahre alte Fahrer aber nicht mehr in dem umgestürzten Fahrzeug. Zwei Ersthelfer hatten ihn bereits aus seiner misslichen Lage berfreit. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit dem Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung in die nahe gelegene Unfallklink transportiert. Die beiden Ersthelfer hatten sich bei der Rettung durch Schnitte leicht verletzt und wurden ebenfalls durch den Rettungsdienst behandelt, brauchten aber nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehr fegte nur noch Scherben und Trümmerteile zusammen und übergab die Einsatzstelle der Polizei. Diese ermittelt nun warum die 3,5 Tonnen schwere Kerhmaschine umgestürzt ist.

Die Feuerwehr war mit 20 Kräften der Feuerwache 2 (Eving) und des Rettungsdienstes vor Ort.

