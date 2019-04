Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht !

Trier, Zurmaiener Straße (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am 26.04.2019 zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Mc Donalds Parkplatz in der Zurmainer Straße einen parkenden Pkw an der Front beschädigt und sich anschließend in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache Innenstadt in Verbindung zu setzen, Tel.: 0651-9779-1710

Telefon: 0651 97791710





Telefon: 0651-9779-0

pwtrier@polizei.rlp.de



