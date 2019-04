Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tiefenstein. Einbruch ins Naturbad "Staden"

Tiefenstein. (ots)

Im Zeitraum von Ostersonntag, den 21. April bis Dienstag, den 23. April drangen bislang unbekannte Täter in das Gelände des Naturbades ein und brachen dort mit brachialer Gewalt den, auf dem Gelände befindlichen Kiosk auf. Glücklicherweise konnten die Täter keine Beute machen, hinterließen jedoch erheblichen Sachschaden am Gebäude. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein.

