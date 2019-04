Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Trier, Monaiser Straße 11a (ots)

Am 26.04.2019 wurde im Zeitraum zwischen 08:10Uhr und 14:30 Uhr ein geparkter PKW, Opel Astra, auf dem Parkplatz der Firma Agfa Health Care in der Monaiser Straße 11 a in Trier beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiwache Innenstadt (Tel.: 0651-9779-1715) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Polizeiwache Innenstadt



Telefon: 0651-9779-1710

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell