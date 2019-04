Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schillingen: Mutwillige Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw

Hermeskeil/Schillingen (Hochwald) (ots)

Am Donnerstag, 25.04.2019, in der Zeit von 17 Uhr bis 20:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines in der Schulstraße - gegenüber der Arztpraxis - geparkten Pkw, Opel Corsa. Aus unerklärlichen Gründen hat der Täter einen Stein (... dieser lag zum Zeitpunkt der polizeilichen Anzeigenaufnahme auf der Hutablage) in die Heckscheibe geworfen.

Wer in vg. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion in Hermeskeil: 06503/9151-0

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel.: 06503/9151-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell