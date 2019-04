Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Birkenfeld (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 24. April, 22.50 Uhr, und Donnerstag, 25. April, 07.01 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Schneewiesenstraße in Birkenfeld eine Verkehrsunfallflucht.

Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein Kraftfahrzeug - vermutlich PKW - beim Ein- oder Ausparken gegen die Bediensäule der Schrankenanlage der Stefan-Morsch-Stiftung und flüchtete vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Birkenfeld unter der Rufnummer 06782/9910 zu wenden.

Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de



