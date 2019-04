Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrer flüchtete nach Verkehrsunfall

Niederwörresbach (ots)

Am 23. April befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Pkw der Marke Peugeot gegen 16:00 Uhr die L 160 von Fischbach kommend in Richtung Kempfeld. Kurz vor der Einmündung L 175 (Abfahrt in Richtung Herborn) kam ihm ein schwarzer Pkw VW Polo entgegen, welcher zu weit links fuhr und dabei so weit über die Fahrbahnmitte hinaus geriet, dass der Fahrer des Peugeot nach rechts ausweichen musste und mit dem Außenspiegel seines Fahrzeuges mit einem Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand kollidierte. Sowohl am Fahrzeug als auch am Leitpfosten entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Weitere Hinweise zu Fahrer und Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

