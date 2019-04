Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Hochsitzes

Hermeskeil (ots)

Am Ostermontag, kurz nach 13.00 Uhr, wurde in dem Waldgebiet, das hinter dem Industriegebiet Grafenwald in Richtung der Ortslage Damflos gelegen ist, ein brennender Hochsitz entdeckt. Durch das Feuer des brennenden Hochsitzes geriet auch der angrenzende, äußerst trockene Wald in Brand. Nur durch die frühe Meldung des Brandes und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Waldbrand verhindert werden. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Wer hielt sich im tatkritischen Zeitraum in diesem Bereich auf und hat Feststellungen getroffen, die zur Täter-Identifizierung bzw. zur Aufklärung der Straftat beitragen könnten?

