Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht durch schwarzen Ford auf der L160

Hintertiefenbach (ots)

Am Morgen des 24.04.2019 gegen 08:00 Uhr befuhr die Geschädigte die L160 von Fischbach aus kommend in Fahrtrichtung Niederwörresbach. In Höhe der Abfahrt Hintertiefenbach ordnete sich die Fahrerin auf der Linksabbiegespur ein. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie dort warten. Insgesamt kamen ihr drei Fahrzeuge entgegen. Der dritte PKW, ein schwarzer Ford, fuhr zu dicht an dem wartenden PKW der Geschädigten vorbei, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Außenspiegel auf der Fahrerseite kam. Obwohl es einen lauten Knall gab und die Spiegelabdeckung des Verursachers in hohem Bogen wegflog, entfernte sich dieser im Anschluss an den Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 erbeten.

