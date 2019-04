Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vekehrsunfall mit Verletzten auf Landstraße zwischen Donsieders und Rodalben

66978 Donsieders, L 482 (ots)

Am Freitag, 05.04.2019, gegen 11.00 Uhr fuhr eine Pkw-Fahrerin mit ihrem Auto auf der Landstraße L 482 aus Richtung Donsieders in Richtung Rodalben hinab. Vor der Zufahrt zum Waldparkplatz "Trimm-Dich-Pfad", im dortigen "70 km/h"-Bereich blinkte die Fahrerin links und bremste ab um in den Parkplatz abzubiegen. Hierbei fuhr die nachfolgende Fahrerin mit ihrem Pkw auf den abbremsenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der voranfahrende Pkw nach rechts von der Fahrbahn geschleudert. Beide Fahrerinnen wurden hierbei leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 23 000.-Euro.

