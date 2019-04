Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht und Sachbeschädigung auf dem Parkplatz der Festhalle

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Samstag, 06.04.2019 22:10 Uhr - Sonntag, 07.04.2019 00:50 Uhr beschädigte ein bislang noch unbekannter Täter, auf dem Parkplatzgelände der Festhalle, den schwarzen 1er BMW der 26-Jährigen Geschädigten. Beschädigt wurde zum einen, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, die hintere rechte Stoßstange sowie zum anderen die komplette rechte Fahrzeugseite, vermutlich verursacht durch einen spitzen Gegenstand. Ob die beiden Beschädigungen im Zusammenhang zueinanderstehen stehen, ist bisher nicht geklärt. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500,-EUR. Wer im Zusammenhang mit diesem Vorfall verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf den/die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

