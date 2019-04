Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Taxifahrt nicht bezahlt

Zweibrücken (ots)

Am 07.04.2019, gegen 04:00 Uhr, transportierte ein Taxifahrer zwei Frauen vom Hauptbahnhof Saarbrücken nach Zweibrücken. Zwischen dem Taxifahrer und einer der beiden Frauen wurde für die Fahrt ein Fahrpreis von 70 Euro vereinbart. 30 Euro bezahlte die Frau sofort, weitere 20 Euro hob sie in Zweibrücken an einem EC-Automat ab und gab sie dem Fahrer. Am Wohngebäude angekommen, wollte die Frau den Restbetrag aus ihrer Wohnung holen. Der Taxifahrer wartete, die Frau kam jedoch nicht wieder zurück. Die Frau konnte anhand der Beschreibung des Taxifahrers durch die Polizei ermittelt werden. Sie muss mit einer Strafanzeige wegen Betrug rechnen. Zusätzlich wird sie auch noch den restlichen Fahrpreis und die Kosten für die Wartezeit des Taxifahrers bezahlen müssen.

