Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Gefährliche Körperverletzung durch Schlag mit Flasche

Zweibrücken (ots)

Von mehreren Bewohnern der Max-Planck-Straße 14 wurde am 06.04.2019, gegen 23:50 Uhr, eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine private Feier von vier Personen im Alter zwischen 26 und 32 Jahren in einem der Appartements stattgefunden hatte. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf der 32-jährige Beschuldigte dem 30-jährigen Geschädigten eine Weinflasche auf den Kopf geschlagen hatte. Der Geschädigte erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf und eine leichte Schnittwunde an der Schulter. Der Täter verletzte sich selbst durch Glassplitter an der Hand. Täter und Geschädigter hatten bei einem Alco-Test deutlich über einem Promille Atemalkoholkonzentration.

