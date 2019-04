Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerverletzter Kradfahrer

Spirkelbach (ots)

Ein 29-jähriger Kradfahrer befuhr heute Mittag mit seinem Kraftrad Yamaha die Kreisstraße 55 von Spirkelbach kommend in Richtung Sarnstall. Ausgangs einer leichten Linkskurve geriet er nach rechts auf den Grünstreifen, kam zu Fall und schleuderte nach links über die Fahrbahn, wo das Kraftrad in die Böschung prallte und total beschädigt zum Liegen kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein nahe-gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Ermittlungen dauern an. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000.- Euro.

