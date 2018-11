Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Ladendiebstahl/Zeugenaufruf

Am 08. November 2018 entwendeten drei bislang unbekannte männliche Täter gegen 11.18 Uhr aus einer Parfümerie an der Lange Straße Düfte im Wert von über 1900 Euro. Die Personen flüchteten vermutlich über einen Durchgang in Richtung Rathausweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Essen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 14. November 2018 überquerte ein 68-jähriger Löninger gegen 07.40 Uhr mit seinem Pkw Toyota die Nord-West-Tangente aus Richtung Lastrup kommend und übersah dabei einen 29-jährigen Löninger, der mit seinem VW Caddy die Nord-West-Tangente in Richtung B 68 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf der VW Caddy gegen den entgegenkommenden VW Golf eines 24-jährigen Esseners geschleudert wurde. Alle Pkw wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Der 29-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

