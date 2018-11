Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Altkleidercontainer aufgebrochen

In der Zeit von Samstag, 10. November 2018, 11.00 Uhr, bis Montag, 12. November 2018, 19.30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Altkleidercontainer an der Ahlhorner Straße auf. Ob Altkleider entwendet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Visbek - Altölbehälter entsorgt

In der Zeit von Samstag, 10. November 2018, 00.00 Uhr, bis Montag, 12. November 2018, 07.00 Uhr, entsorgten unbekannte Täter an der Goldenstedter Straße einen Kunststoffbehälter mit etwa 15 Litern Altöl. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Damme - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Am 13. November 2018 wollte eine 32-jährige Osnabrückerin gegen 07.50 Uhr mit ihrem VW Up von einem Parkplatz an der Mühlenstraße auf diese auffahren. Dabei übersah die 32-Jährige einen von rechts kommenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 40-jährige Pedelec-Fahrer aus Damme leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

