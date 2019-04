Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Unfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 05.04.2019, gegen 17:10 Uhr, beschädigte eine 41-jährige Frau aus dem benachbarten Frankreich mit ihrem Renault Clio beim Ausparken auf dem Parkplatz des Hilgard-Centers einen dort geparkten Renault Megane mit ZW-Kennzeichen. Am Fahrzeug der 41-jährigen Frau entstand lediglich ein Schaden von ca. 200 Euro, am geparkten Megane von etwa 1000 Euro. Die Frau ließ den Besitzer des Megane im Center ausrufen und ging wieder zu ihrem Fahrzeug zurück. Als sie wieder an die Unfallstelle kam, war der beschädigte Renault Megane nicht mehr da. Sie verließ daraufhin die Unfallstelle, ohne - wie in diesem Fall erforderlich - die Polizei über den Sachverhalt zu informieren. Erst am Vormittag des 06.04.2019 erschien die Unfallverursacherin auf der Polizei Zweibrücken, um den Unfall zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell