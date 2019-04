Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig - Paketzusteller geohrfeigt

Zweibrücken (ots)

Am 06.04.2019, gegen 14:40 Uhr, sollte durch einen Hermes-Paketboten in Contwig ein Paket zugestellt werden. Ein 28-jähriger Anwohner beschwerte sich zunächst lautstark bei dem Paketboten über dessen Fahrweise. Aus Angst um sein Fahrzeug trat er an den Paketboten heran und es entwickelte sich ein lautes Streitgespräch, in dessen Verlauf der 28-jährige Mann den 20-jährigen Paketboten mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

