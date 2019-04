Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: "Ex"- Partner bekriegen sich

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 01:19 Uhr, gerieten in einer Wohnung in der Kronprinzenstraße ein 41- Jähriger und eine 38-Jährige in einen lautstarken verbalen Streit. Im weiteren Verlauf des Streites gab der 41-Jährige seiner 38-Jährigen Ex- Freundin eine Ohrfeige. Die 38- Jährige konterte den Angriff, indem Sie dem 41-Jährigen einen Gegenstand ins Gesicht warf. Hierdurch erlitt der 41- Jährige eine leichte Wunde am Kinn. Eine sofortige ärztliche Behandlung lehnten Beide ab. Bei der Frau konnte eine Alkoholwert von 1,30 Promille und beim 41- Jährigen ein AAK- Wert von 0,70 Promille durch die Polizei festgestellt werden. Gegen beide Kontrahenten wurde jeweils eine Anzeige wegen eines Körperverletzungsdeliktes eingeleitet.

