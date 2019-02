Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190227 - 231 Frankfurt-Nieder-Eschbach: Drogendealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Nachmittag nahmen Polizisten in der Homburger Landstraße einen jungen Mann fest, der im Verdacht steht mit Drogen gehandelt zu haben.

Nachdem die Beamten gegen 17.00 Uhr beobachteten, wie der Jugendliche mutmaßlich Drogen verkaufte, kontrollierten sie ihn. Zwar hatte sich der 17-Jährige beim Versteck der Drogen Mühe gegeben, dennoch fanden die Polizeibeamten knapp 37 Gramm Marihuana in der Unterhose des jungen Mannes. Er hatte außerdem fast 70 Euro Bargeld und eine Feinwaage einstecken.

Nach der Kontrolle beantragten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des vermeintlichen Drogendealers. Dort fanden sie keine weiteren Drogen.

Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell