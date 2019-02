Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190227 - 230 Frankfurt-Griesheim: Zwei Gartenhütten vollständig niedergebrannt

Frankfurt (ots)

(ne) Am gestrigen Abend gegen 18.30 Uhr brannten zwei Gartenhütten auf einem Gelände im Griesheimer Stadtweg. Verletzt wurde niemand.

Die mit einem Zaun umfriedeten Hütten hatten auf bislang unbekannte Weise Feuer gefangen. Zeugen alarmierten die Feuerwehr, die den Vollbrand der beiden Hütten löschte. Beide Häuschen sind komplett zerstört worden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern zur Stunde an. Das Fachkommissariat geht aktuell von einer Brandstiftung aus. Möglicherweise haben Wohnsitzlose diese Hütten genutzt und beim Umgang mit Gaskochern oder ähnlichem fahrlässig einen Brand verursacht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell