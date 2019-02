Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190227 - 229 Frankfurt-Höchst: Handy geraubt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 26. Februar 2019, gegen 22.45 Uhr, war ein 40-Jähriger zu Fuß in der Hostatostraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 7 näherte sich ihm ein Unbekannter und riss ihm sein Handy aus der Hand. Dabei handelt es sich um ein Huawei P20 im Wert von ca. 280 Euro.

Der Täter wird beschrieben als 14-17 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Er hat schwarze, kurze Haare, an der Seite rasiert. Bekleidet mit einer grünen Bomberjacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51499 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell