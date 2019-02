Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190226 - 226 Frankfurt-Nordend: Leicht betrunken zur Polizei

Frankfurt (ots)

(ne) Am Sonntag, den 24. Februar 2019, fuhr eine 61-Jährige Frau mit ihrem Auto zum 2. Polizeirevier. Dass die Frau betrunken war, merkten die Beamten relativ schnell.

Eigentlich wollte sie nur eine Aussage bei der Polizei machen, wegen eines Verkehrsunfalls, der am Tag zuvor passiert war. Doch im Vernehmungsraum angekommen, machte sich plötzlich unverkennbarer Alkoholgeruch bemerkbar. Die 61-Jährige stimmte, darauf angesprochen, einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Und siehe da: Über ein Promille zeigte das Gerät an. Da fiel den Beamten auch gleich wieder ein: War die Frau nicht mit dem Auto zur Dienststelle gekommen?

Also folgte eine Blutentnahme im Polizeipräsidium und der anschließende Weg nach Hause - zu Fuß. Die eigentliche Befragung der 61-Jährigen muss nun an einem anderen Tag stattfinden - und zwar nüchtern.

