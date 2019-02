Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190226 - 223 Frankfurt-Niederrad: Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 25. Februar 2019, gegen 03.10 Uhr, fiel einer Funkstreife ein Pkw der Marke Citroen auf, welcher mit laufendem Motor entgegen der Fahrtrichtung in der Straße Niederräder Ufer stand. Als sich die Funkstreife dem Fahrzeug näherte, beschleunigte die Fahrerin den Citroen und fuhr in Richtung Schwanheimer Ufer davon, wo sie über eine Rotlicht zeigende Ampel fuhr. Anschließend ging die Fahrt auf die Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Am Westkreuz, auf der Abbiegespur zur A648 kam der Citroen nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Die Fahrerin, eine 37-jährige Frankfurterin, konnte festgenommen werden. Die Frau stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die 37-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Abbiegespur musste während der Aufräumarbeiten gesperrt werden.

