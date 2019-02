Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190225 - 222 Frankfurt-Schwanheim: Jugendliche behindern Polizeieinsatz

Frankfurt (ots)

(ka) In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierten Jugendliche in der Straße Im Heisenrath nach einem Polizeieinsatz und beschädigten dabei u.a. Streifenwagen.

Kurz vor Mitternacht wurden die Beamten wegen einer Ruhestörung in eine Tiefgarage in der Straße Im Heisenrath gerufen. Dort sollen sich etwa 25 lärmende Jugendliche aufgehalten haben. Als die Polizisten in der Tiefgarage eintrafen, konnten sie noch 9 Jugendliche antreffen, deren Personalien aufnehmen und Platzverweise aussprechen. Bei diesen handelte es sich um junge Männer (zwischen 16 und 27 Jahre alt) aus Schwanheim.

Ein 19-Jähriger ging dabei auf sehr aggressive Weise die Beamten an, sodass diese ihm Handfesseln anlegen musste. Dagegen leistete er Widerstand, indem er sich massiv sperrte. Verletzt wurde durch die Widerstandshandlungen niemand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Als die Beamten aus dem Parkhaus zurück zu ihren Streifenwagen kamen, mussten sie feststellen, dass an zwei Funkwagen vorne rechts die Reifenventilstifte entfernt wurden, sodass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und ein Abschlepper gerufen werden musste. Sowohl die Anfahrt, als auch die Abfahrt des Abschleppfahrzeuges wurde dadurch erschwert, dass Mülltonnen und Dixi-Toiletten auf die Straße gezogen wurden. Außerdem warfen Unbekannte Steine, Plastikflaschen und Böller gegen die Beamten, das Abschleppfahrzeug und die Streifenwagen. Der Abschlepper wurde nicht beschädigt, an den Streifenwagen entstanden Dellen und Kratzer. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Verursacher hierzu sind nicht bekannt.

Nachdem der eigentliche Einsatz beendet war, wurde Polizei und Feuerwehr gegen 02.20 Uhr eine brennende Mülltonne in der Straße im Heisenrath gemeldet. Die Mülltonne konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, wurde aber durch die Flammen beschädigt. Ein geparktes Auto wurde ebenfalls durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. In diesem Zusammenhang kontrollierten die Polizeibeamte drei junge Männer, denen zuvor bereits Platzverweise ausgesprochen wurden. Da sie diesen nicht nachgekommen sind, wurden sie zur Durchsetzung des Platzverweises in Polizeigewahrsam genommen.

Im weiteren Verlauf der Nacht kam es zu keinen weiteren Straftaten. Die Ermittlungen wegen u.a. der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung durch Feuer und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell