POL-F: 190226 - 227 Frankfurt-Sachsenhausen: Trickbetrüger ergaunern mehrere zehntausend Euro

(em) Gestern Vormittag (25.02.2019) wurde ein 64-jähriger Mann mit einer betrügerischen Masche um mehrere zehntausend Euro gebracht. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Mithilfe.

Gegen 09.00 Uhr klingelte das Telefon des 64-Jährigen. Ein Mann meldete sich am anderen Ende und gab sich als Schwiegervater des Sohnes des Angerufenen aus. Er bat den 64-Jährigen um eine vorübergehende Geldleihe, um sich ein Grundstück in der Schweiz kaufen zu können. Das Opfer zeigte sich hilfsbereit, hob das Geld ab und fuhr zu dem vereinbarten Treffpunkt in die Schweizer Straße. Dort wartete die vermeintliche Assistentin des Notars, nahm das Geld an sich und zog anschließend von dannen.

Sofort durchgeführte Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten leider nicht zum Erfolg.

Die Betrügerin soll wie folgt aussehen: weiblich, südländisches Erscheinungsbild, 25-30 Jahre alt, etwa 165-170 cm groß, sprach Deutsch mit einem Akzent und war mit einer blauen Jeans, einem grünen Parka und einer Brille gekleidet.

Wer hat Beobachtungen gemacht und/oder kann Angaben zu den Betrügern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 entgegen.

